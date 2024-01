Un bracciante agricolo cinquantenne di Canicattì (AG) è stato arrestato dai carabinieri per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo avrebbe picchiato e minacciato la moglie, che è finita al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" per i traumi subiti, che sono stati comunque giudicati guaribili in pochi giorni. Per la vittima è scattato il "codice rosso".