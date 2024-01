Vittoria, preso con stecche di hashish: finisce ai domicilari

Si è conclusa con l’arresto di uno straniero irregolare sul territorio nazionale, una mirata attività di polizia giudiziaria effettuata dagli agenti del Commissariato di Vittoria nell’ambito dei continui servizi - disposti dal Questore della Provincia di Ragusa - finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’autore del reato si è reso responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’attenzione del personale operante veniva attirata da uno scambio anomalo tra un cittadino straniero e un altro soggetto che, alla vista del personale di Polizia, si dava a precipitosa fuga tra le vie cittadine limitrofe. Pertanto, lo straniero veniva prontamente bloccato dal personale operante al fine di essere sottoposto a controllo.

Sottoposto a perquisizione, venivano rinvenute 9 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi, pronte per la cessione a terzi assuntori e delle banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio posta in essere dall’uomo; il tutto era stato abilmente occultato negli indumenti.

Stante quanto rinvenuto, l’autore del reato, espletate le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.