PGS, a Modica avvio della stagione di calcio femminile

Avvio ufficiale della stagione di Calcio Femminile a 5, domenica 21 gennaio al Centro Sportivo Sportmania di Modica. Una novità della stagione sportiva 2023-2024 che ha visto impegnati attivamente diversi membri del comitato insieme alle società che prenderanno parte al primo raduno di domenica.

Diverse le squadre provenienti dalla provincia e anche due fuori provincia. Le ragazze sono pronte a scendere in campo per vivere una stagione emozionante e competitiva.

La giornata inaugurale sarà caratterizzata da partite appassionanti e avvincenti. Scenderanno in campo: A.S.D. Fair Play Comiso, A.S.D. Futsal Ragusa, A.S.D. Sportispica Marcomonaco, A.S.D. Vittoria Football Club, A.S.D. Game Sport Ragusa e da fuori provincia ed Associazioni provenienti da altri territori.

"Come comitato provinciale PGS - sottolinea Alessandro Giannì, presidente provinciale - ci apprestiamo a vivere una nuova esperienza che rientra pienamente nella nostra mission. Per noi la promozione dello sport giovanile è l’obiettivo principale, forte mezzo educativo cui abbiamo sempre puntato. Oggi il calcio femminile sta riscuotendo un grande successo, e noi vogliamo dare alle Associazioni e alle loro Atlete l'opportunità di competere e confrontarsi, offrendo la nostra struttura organizzativa ben organizzata e strutturata sul territorio, a livello Regionale, Nazionale e non solo.

Ringrazio tutti i membri del Comitato Provinciale con cui abbiamo voluto puntare su questa attività, in particolare il nostro direttore tecnico Raffaele Giurdanella ed il consigliere provinciale Federico Campo che con la Game Sport di Ragusa si sono spesi con impegno ed entusiasmo".