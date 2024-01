Acate, la morte del tenente Lantino: tanti dubbi su un episodio del 1943

Ha fatto bene il Direttivo del Circolo di Conversazione di Acate a dedicare l’edizione del decennale del premio letterario “Hiscor” alla memoria delle vittime della strada. I quattro morti del 2023 (tre ragazze e un ragazzo) non sono stati dimenticati dalla Comunità che a partire dal secondo dopoguerra ha pagato un prezzo altissimo: bambini, coppie di sposi, madri di famiglia, onesti lavoratori. A tutti sarà tributato un minuto di silenzio, alla presenza delle Autorità cittadine, mentre il presidente del Circolo, lo psicologo Salvatore Stornello, vittima di un grave incidente nel 2000 parlerà della propria esperienza.

Nella Sicilia occupata ancora dalle forze anglo-americane un tenente dei carabinieri perdette la vita in circostanze non del tutto chiarite mentre viaggiava assieme ad alcuni militari della Royal Air Force.

Si chiamava Francesco Lantino e prestava servizio ad Enna, in qualità di ufficiale pagatore, presso il Distretto militare. Il 10 novembre 1943 si stava dirigendo a Gela, da dove, poi, i carabinieri l'avrebbero dovuto accompagnare ad Acate. Quel giorno, erano circa le 18, il suo cadavere fu rinvenuto sullo stradale Gela-Piazza Armerina, al bivio per San Michele di Ganzeria. Aveva le gambe spezzate e una grossa ferita alla tempia sinistra, causa probabile del decesso.

I militari intervenuti sul posto non rinvennero la salma del collega, che era stata rimossa dalla Croce Rossa americana, che era stata allertata dai soldati inglesi. Pare che Lantino avesse chiesto un passaggio per Gela agli inglesi, che partiti da Catania erano diretti con un autofurgone a Porto Empedocle. Il mezzo era pieno e il tenente si sistemò, per quei pochi chilometri, sul predellino anteriore, reggendosi sullo sportello.

All’altezza di contrada Cimiotta, in un tratto in discesa molto pericoloso, il mezzo, guidato dal segnalatore Lao Guedwerth sbandò per due volte, a causa della velocità sostenuta, ribaltandosi sul fianco destro. I militari se la cavarono con qualche contusione, ma Lantino non ebbe scampo. Trincerandosi dietro un presunto divieto del loro regolamento, i militari si rifiutarono di fornire dettagli sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida del loro commilitone. Nessun altro aveva assistito all’incidente e pertanto il fascicolo fu archiviato.

“Il corpo di mio nonno – dice il professore Giovanni Lantino - è stato portato prima a Gela e il giorno successivo ad Acate, dopo che mio padre e mio zio Ugo si erano recati in bici a Gela per il riconoscimento. La cosa strana è che il nonno, a detta della nonna Nunziata, accompagnato da un collega fino a Gela, sarebbe dovuto partire da Enna l' 11 novembre di mattina. A Gela avrebbe dovuto lasciare dei documenti e poi qualche carabiniere di quel comando, intorno all' ora di pranzo, l'avrebbe accompagnato ad Acate. Questo aveva detto alla nonna, qualche giorno prima, un altro militare acatese che aveva ricevuto il messaggio direttamente dal nonno”.