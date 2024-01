Petrolchimico, vertice a Siracusa sui salari dei metalmeccanici

Vertice a Confindustria di Siracusa lunedi' prossimo tra aziende e sindacati sul nodo dei salari per i lavoratori metalmeccanici del Petrolchimico di Siracusa. Nei mesi scorsi si sono susseguiti stati di agitazione e scioperi per chiedere l'adeguamento degli stipendi e migliori condizioni di lavoro sotto l'aspetto della sicurezza. "Ci auguriamo che questa sia la volta buona- scrivono i segretari generali di Cgil e Fiom Sicilia Alfio Mannino e Francesco Foti e il segretario generale di Fiom Siracusa Antonio Recano -e che ci venga presentata una proposta che dia risposte concrete ai lavoratori sulle cui spalle pesano discriminazioni salariali inaccettabili". A sostegno della vertenza e' anche intervenuta anche la Fiom nazionale : "Occorre contrattare strumenti- dice la nota della Fiom nazionale- che garantiscano il superamento delle disparita' di trattamento che ancora oggi dividono i lavoratori". Da Roma la Fiom sollecita la tutela dei diritti dei lavoratori come uno degli elementi fondamentali, assieme agli investimenti nazionali e regionali, per il rilancio del petrolchimico. I sindacati chiedono che anche ai lavoratori assunti dopo il 2014 venga riconosciuto il contratto integrativo dei manutentori che operano all'interno del petrolchimico "superando l'inaccettabile discriminazione tra vecchi e nuovi assunti".