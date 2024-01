Un uomo di 52 anni è morto in un centro sportivo di calcetto e padel in via Emily Balch a Palermo. L'uomo durante una partita si è accasciato. Sonobintervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Si attende l'arrivo del medico per accertare le cause della morte, probabilmente provocate da un malore.