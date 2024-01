Morto a Palermo Giuseppe Dell'Aira: fu avvocato dello Stato

E' morto a Palermo l'Avvocato generale dello Stato Giuseppe Dell'Aira che, durante una lunga carriera professionale, ha anche rappresentato al Maxi processo e nei più importanti dibattimenti contro la mafia, come parte civile, le amministrazioni statali. Rimpianto da tanti avvocati e magistrati che lo hanno apprezzato come docente ai corsi di preparazione pos tuniversitari, la figura di Dell'Aira resta legata anche ai ruoliri coperti da vice presidente del Teatro Massimo, come componente di diversi consigli di amministrazione, a cominciare da Ismett e Rimed, impegnato nel rilancio dell'Autorità portuale per la Sicilia occidentale. Consulente per molti anni della Presidenza della Regione siciliana e di alcuni assessorati, era tornato a Palermo dopo avere svolto le funzioni di Avvocato dello Stato a Perugia. E' stato poi insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale e, a fine carriera, del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al merito della Repubblica Italiana. I funerali si svolgeranno a Palermo martedì 23 gennaio alle ore 10, nella parrocchia di Sant'Espedito, via Garzilli 28.