Investito e poi picchiato a Menfi: sessantenne finisce in ospedale

Prima investito con l'auto, poi picchiato selvaggiamente. Vittima dell'aggressione è un sessantenne di Menfi (Agrigento), che si è rivolto ai carabinieri della locale stazione e che, nelle prossime ore, dovrebbe presentare denuncia. Autore dei fatti sarebbe un vicino di casa dell'uomo, anche se le motivazioni non sono note. Il 60enne si trovava davanti casa quando è stato appunto travolto dall'auto del vicino che, non contento, lo ha poi preso a pugni. Il ferito ha dovuto poi rivolgersi all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove gli è stata diagnosticata una frattura e diverse altre ferite guaribili in 30 giorni.