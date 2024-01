Avola, girava con un'auto rubata: bloccato e denunciato a piede libero

Agenti del Commissariato di Avola hanno denunciato un uomo di 40 anni, già conosciuto alle forze di polizia, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di Avola, con la prescrizione di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria e di non uscire nelle ore serali e notturne, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Nello specifico, alle ore 20.30, gli agenti sorprendevano il quarantenne alla guida di un’autovettura rubata e lo inseguivano per le vie della città in quanto, nonostante più volte gli avessero intimato di fermarsi, l’uomo cercava di fuggire.

Infine, il soggetto, abbandonato il mezzo, cercava di allontanarsi a piedi ma raggiunto dai poliziotti veniva bloccato.

A seguito di perquisizione, il quarantenne veniva trovato in possesso di una pinza in acciaio, un taglierino, ed un pugnale di circa 18 centimetri.

Infine, dopo le incombenze di legge, l’autovettura in questione veniva restituita al legittimo proprietario.