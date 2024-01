Droga nascosta nel comodino della camera da letto: arrestato a Milazzo

Nascondeva la droga nel comodino della camera da letto. I carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina), con il supporto dei militari del Nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 27 anni. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri avevano notato un insolito movimento di persone, per lo più giovani noti come assuntori di droghe, nei dintorni dell'abitazione dell'uomo che hanno sottoposto a una perquisizione domiciliare. Nel comodino della camera da letto erano nascosti quasi 100 grammi di droga sintetica e in casa c'era anche un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, e la somma di 490 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio. All'interno della casa, i carabinieri hanno identificato e sottoposto a perquisizione un 19enne trovato in possesso di una dose di marijuana e segnalato alla prefettura quale assuntore di droghe. Il 27enne è stato arrestato e ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.