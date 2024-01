Serie D: successo in trasferta per la Volley Modica con il Gravina

Ancora un successo in tre set della formazione di serie D della Volley Modica che sabato pomeriggio ha conquistato tre punti pesanti sul campo del fanalino di coda Usco Gravina Volley. Una prova “giudiziosa” dei ragazzi di coach Ciccio Italia che hanno saputo gestire bene le fasi cruciali della partita riuscendo così a imporsi in tre set, nonostante i tentativi di rimonta del sestetto catanese che non si è mai arreso e ha lottato fino all'ultimo punto.

Una vittoria voluta, ma anche meritata dei giovani biancoazzurri che con i tre punti conquistati ai piedi dell'Etna balzano in testa alla classifica con 20 punti con tre lunghezze di vantaggio sull'Astra Volley e cinque sul Paternò Volley. Prossimo impegno per i giovani “Galletti”, venerdì 27 gennaio alle 17 quando al “Geodetico” è in programma il derby con la Goldrake News Giarratana.