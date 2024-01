Ispica, la Cgil: servizio 118 salva persona in arresto cardiaco

"Il servizio 118 non è fatto solo di criticità, ma anche di professionalità e umanità". Lo afferma la Cgil di Ragusa. " È di questi giorni - afferma un documento - la notizia che il parente di una persona soccorsa ad Ispica ha inviato una lettera al presidente della Seus, Castro, in cui ha ringraziato pubblicamente i soccorritori Angela Lauretta e Carmelo Ventura, elogiandoli per la professionalità e competenza dimostrati nell’essere riusciti a rianimare un paziente in arresto, salvandogli la vita e dando la massima assistenza possibile sino all’arrivo dell’ambulanza medicalizzata (che per fortuna in quel turno era dotata di medico), il cui equipaggio ha continuato le operazioni di soccorso. Fermo restando il fondamentale intervento dell’equipaggio di Ispica che é arrivato per primo sul luogo dell’evento, vale la pena sottolineare l’importanza del medico a bordo dell’ambulanza che costituisce un’ulteriore garanzia al buon esito del soccorso".