Comiso, parchi gioco inclusivi con finanziamento regionale

Accompagnato dal vicepresidente del Consiglio comunale di Comiso, Mariella Giurato e dal consigliere Alessandro Guastella, l’Onorevole Ignazio Abbate ha incontrato il Sindaco Maria Rita Schembari e gli assessori Giuseppe Alfano e Salvatore Romano. Oggetto dell’incontro il recente finanziamento da 100 mila euro che l’esponente della DC è riuscito a fare inserire nella finanziaria appena approvata dalla Regione. Tali fondi serviranno per l’acquisto dei giochi inclusivi nel parco Baden Powell e per la sistemazione degli altri parchi giochi di Comiso e Pedalino. “L’acquisto dei nuovi giochi e la sistemazione in generale dei parchi riservati ai più piccoli – commenta l’Onorevole Abbate - è il risultato di una collaborazione istituzionale trasversale, senza guardare al colore politico ma soltanto al benessere dei cittadini, in questo caso dei più giovani. Grazie all’intermediazione dei consiglieri Giurato e Guastella e alla collaborazione fattiva dell’amministrazione casmenea con in testa il primo cittadino, abbiamo aperto un’interlocuzione proficua. Il parco Baden Powell, meglio conosciuto come Parco dell’Ippari, vedrà l’installazione dei giochi inclusivi per bambini diversamente abili per dare anche a loro il diritto al gioco e al divertimento. Inoltre verranno recuperate altre zone della città e della frazione di Pedalino destinate ai più piccoli ed in generale alle fami