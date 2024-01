Domani a Siracusa a Santa Rita i funerali di Marco Cicozzetti

Verranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Santa Rita a Siracusa, i funerali di Marco Cicozzetti, l'uomo di 45 ani, trovato morto con il corpo parzialmente ustionato in una villetta di contrada Maeggio, lo scorso 16 gennaio. Al Policlinico di Catania è stata eseguita l'autopsia sul cadavere e soltanto nei prossimi sessanta giorni si conoscerà l'esito, quando il perito consegnerà la relazione alla Procura di Siracusa. Due le ipotesi, che Cicozzetti abbia decisso di farla finita, oppure che è stato ucciso. Cicozzetti era un personaggio conosciuto e ben voluto a Siracusa. Lavorava in un soccorso stradale. ed aveva una compagna. Da oggi è possibile dare l'ultimo saluto a Marco nella Camera ardente dell'agenzia di pompe funebri Scotto, in via Agrigento 10 a Siracusa.