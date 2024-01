Domani all'Ars sarà incardinato il ddl per la reintroduzione delle Province

Il disegno di legge per la reintroduzione delle province in Sicilia verrà incardinato domani a Sala d'Ercole, dopo che in mattinata la commissione bilancio all'Ars ha esitato il testo. Lo ha comunicato, nel pomeriggio, il vice presidente vicario Nuccio Di Paola, che sta presiedendo i lavori d'aula. Ieri la conferenza dei capigruppo aveva fissato la 'road map' con le priorità dei ddl da portare al voto. Il termine per presentare gli emendamenti al ddl province è fissato alle 12 di lunedì prossimo. L'esame del testo sarà avviato, invece, martedì prossimo. Non si esclude un iter d'aula molto veloce per approvare definitivamente la legge. I lavori a Sala d'Ercole stanno proseguendo con interrogazioni ed interpellanze sui beni culturali, alle quali sta rispondendo l'assessore regionale Francesco Scarpinato.