Si strappa il braccialetto elettronico: arrestato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato di 36 anni del luogo in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Modena.

L’uomo era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico poiché gravemente indiziato di rapina ed era stato autorizzato a presenziare nella città emiliana a un’udienza relativa a un procedimento a suo carico.

Durante il viaggio di ritorno in Sicilia, in treno, il 36enne prima si è strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia disperdendolo, poi si è fermato a Roma per qualche ora senza esserne autorizzato.

Le violazioni commesse dal 36enne sono state comunicate dai militari all’Autorità giudiziaria modenese che ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.