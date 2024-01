Buttafuori discoteca aggrediti, 5 Daspo a Palermo

Daspo Willy per i cinque ragazzi, di cui tre minorenni, che il 26 novembre hanno aggredito i buttafuori della discoteca Country Club di Palermo. Per l'episodio è in corso un procedimento penale ma nel frattempo il questore di Palermo ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento. Il divieto ha una durata di un anno per i tre minori; un anno per il 37enne e 3 anni per il 23enne. Entrambi i maggiorenni inoltre dovranno presentarsi al commissariato per la firma ogni venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi. La notte del 26 novembre, intorno all'1.30, i cinque si sono presentati all'ingresso della discoteca pretendendo di entrare senza pagare il biglietto. Al diniego dei buttafuori è seguita un'accesa discussione sfociata poi in un'aggressione con spintoni, calci e pugni agli addetti alla sicurezza. Alcuni dei cinque avrebbero anche tentato di forzare una porta di sicurezza, mentre altri avrebbero lanciato transenne in metallo contro gli addetti all'ingresso.