Terrasini, a fuoco coperta elettrica: salvo ex insegnante

Un incendio è divampato in casa innescato da una coperta elettrica a Terrasini (Palermo). Un'ex insegnante di 71 anni prima di andare al letto voleva riscaldare il letto quando sono partite le prime scintille.Pochi istanti e le fiamme hanno avvolto la stanza da letto dell'appartamento in via Einaudi. I primi a darle una mano sono stati alcuni vicini che hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.Sono intervenute tre squadre che hanno spento le fiamme ch ehanno colpito principalmente il primo dei tre piani dell'abitazione che si trova al civico 2. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, al termine del sopralluogo, hanno constatato i danni escludendo problemi di agibilità per l'appartamento. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Non si registrano altri danni né feriti.