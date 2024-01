Preso corriere della droga a Rosarno: aveva 8 chili di coca

Ifinanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato circa otto chili di cocaina e 266 mila euro in contanti, occultati in un'auto controllata nei pressi dello svincolo autostradale della A2 di Rosarno, e arrestato un corriere della droga.

Una pattuglia del Gruppo di Gioia Tauro ha fermato per un controllo un mezzo proveniente da nord identificando il conducente.

Quest'ultimo, nel corso delle operazioni, si è mostrato agitato e insofferente.