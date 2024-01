Siracusa, in edicola il nuovo libro del giornalista Salvatore Di Salvo

È uscito nel giorno di San Francesco di Sales, “La comunicazione cristiana nei social”, (edizione Apalós), il nuovo libro del giornalista Salvatore Di Salvo. Una riflessione che ci riporta alle parole di papa Francesco pronunciate nel 2014 durante la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. In quell’occasione il Santo Padre esortava quanti si occupavano a vario titolo di comunicazione a creare una rete digitale di umanità, non una rete di fili, ma di persone. Durante la pandemia Di Salvo ha visto nascere il profilo social di Sabrina Fugazza, che cercava di comunicare in una maniera differente profondi temi spirituali e personali. Un nuovo modo di informare, di condividere qualcosa, ma anche di consegnare messaggi al mondo degli internauti. La prossimità del messaggio, che diventa “conquista per conquistare” l’altro, divenendo vicinanza e condivisione. A supporto di questo lavoro, Di Salvo ha chiesto ad alcuni colleghi e colleghe, direttori di Tv e periodici, il loro sostegno attraverso illuminanti e pertinenti contributi. All’interno del volume sono contenuti i disegni di Gabriele Poggi, laureato in Scienze della Comunicazione, il quale ha saputo rappresentare graficamente al meglio il cuore del messaggio contenuto nel lavoro.