Aperto a Trapani un laboratorio di farmaco - tossicologia

È stato inaugurato questa mattina nel padiglione "Tulipano" della Cittadella della Salute, il laboratorio di farmaco-tossicologia dell'Asp di Trapani. L'investimento è di 513 mila euro solo per la strumentazione, vale a dire due spettrometri di massa e apparecchiature a corredo che serviranno per tutte le procedure medico legali di tre Procure della Repubblica, Trapani, Marsala e Sciacca. L'investimento complessivo è di 1.950.000 euro, fondi del Piano nazionale complementare che saranno assegnati in tre step per consentire anche l'ammodernamento della struttura. Il commissario straordinario dell'Asp Vincenzo Spera ha dichiarato: "È uno dei pochi laboratori presenti in Sicilia e tra i pochi in Italia per determinate attività. Il laboratorio consentirà agli organi inquirenti di verificare i contenuti alcolici nel sangue e nelle urine. Dall'altra parte sarà utilizzato per la chimica di sovradosaggi somministrati ai pazienti e sarà anche l'unico laboratorio accreditato in Italia per il controllo sul "boro" contenuto negli "slime", le plastiline utilizzate dai bambini. Tutta Italia si rivolgerà a noi per verificare la presenza di sostanze tossiche". Prima dell'apertura del laboratorio gli inquirenti si rivolgevano al laboratorio di Palermo ma soprattutto ad un laboratorio in Abruzzo. All'inaugurazione erano presenti il direttore del Dipartimento di Prevenzione Francesco Di Gregorio, la responsabile del laboratorio di Sanità pubblica, Anna Maria Messana, il commissario dell'Asp Vincenzo Spera e il direttore generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) della Regione, Salvatore Requirez.