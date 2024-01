Donato (Dc): "Gli agricoltori hanno bisogno di risposte"

"Gli agricoltori siciliani hanno bisogno di risposte e di essere affiancati in quella che non esito a definire una battaglia di sopravvivenza" lo afferma l'europarlamentare della Democrazia Cristiana Francesca Donato."Le proteste in Sicilia - continua Donato - fanno parte di un movimento più ampio degli agricoltori di tutti i paesi d'Europa che hanno deciso di opporsi alle scellerate politiche dell'Unione europea e di contestare l'incapacità dei governi nazionali di difenderli. E' chiaro che la crisi del settore agricolo in una terra come la nostra abbia conseguenze ancora più gravi soprattutto sul piano sociale". Per la deputata europea della DC "esprimere solidarietà o proporre provvedimenti occasionali non basta, serve che il governo regionale concerti con gli agricoltori una strategia per destinare le risorse necessarie a sostenere il comparto e un meccanismo di tutela dei loro interessi sul piano nazionale ed europeo" conclude.