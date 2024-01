Modica, ordine di carcerazione: arrestato 55enne siracusano

I Carabinieri della Stazione di Modica hanno tratto in arresto un 55enne di origini siracusane, ma domiciliato nel territorio modicano, disoccupato e con numerosi pregiudizi di polizia a carico.

I militari hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa con il quale è stata sostituita la precedente misura di affidamento in prova ai servizi sociali, di cui beneficiava l’uomo, e disposto il regime della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento scaturisce a seguito della denuncia in stato di libertà per furto aggravato di una grondaia in rame, avvenuto lo scorso 18 gennaio, che i militari della competente Stazione hanno inoltrato nei giorni scorsi all’Autorità Giudiziaria. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Ragusa.