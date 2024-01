Tenuta al Pronto soccorso in barella, cade e si farrura il femore:esposto a Siracusa

I familiari di una donna di 76 anni, hanno presentato un espost contro la struttura sanitaria del Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa. .La vicenda risale allo scorso 19 genniao, quando la donna viene portata in ospedale per motivi respiratori. Anzichè essere trasferita in reparto, la donna rimane in barella per alcuni giorni nel reparto In questa odissea sanitaria, capita di tutto. Pure che la donna cade dalla barella e si frattura il femore. Nonostante l'ultima disavventura rimane al Pronto soccorso. Oggi la denuncia all'autorità giudiziaria.