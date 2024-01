Acate in lutto, studente muore a 18 anni: la famiglia dona gli organi di Igor

Doveva essere il “Giorno della memoria” di una vittima della strada e invece Acate, per un crudele gioco del destino, ha dovuto dare addio a un altro giovane. E così la rabbia e la commozione, purtroppo, è ritornata ad albergare in paese.

Un funerale così partecipato ad Acate non si era mai visto. Tutta la Comunità ha voluto salutare per l’ultima volta Igor Belfiore, lo studente diciottenne dell’Istituto Agrario di Vittoria deceduto all’Ismett di Palermo a causa di una patologia che ha avuto un esito nefasto nonostante il trapianto del fegato. Ora Igor vive in quattro persone a cui la famiglia ha voluto generosamente donare gli organi. Lui che uno ne aveva ricevuto nell’estremo tentativo di salvargli la vita.

Ha lottato come un leone Igor, da quando la settimana scorsa aveva accusato un forte malessere, e dopo un primo ricovero all’ospedale “Guzzardi”, si rese necessario il trasferimento al Centro d’eccellenza del capoluogo isolano, dove i sanitari hanno praticato ogni possibile terapia fino al trapianto.

Che Igor sia stato un ragazzo d’oro non lo scopriamo ora: dolce, affabile, educato, con tante passioni sportive e non solo. Come tutti ragazzi della sua età possedeva uno scooter, ecco perché in questa tristissima giornata un esercito di coetanei motociclisti lo ha voluto scortare, prima all’uscita della sua abitazione, e poi dopo il rito funebre, celebrato nella chiesa Madre da don Mario Cascone e don Salvatore Frasca, fino al cimitero.

Se i social sono diventati ormai il “termometro” del sentimento popolare, la tragedia di Igor lo dimostra inequivocabilmente con le centinaia di testimonianze che ne mettono in luce la candida figura di ragazzo esemplare: parroco, sindaco, componenti della Giunta comunale, tante associazioni hanno rilasciato su Facebook i loro ricordi e il loro rimpianto stringendosi ai genitori e al fratello.

Sebbene non sia stato proclamato il lutto cittadino, quello popolare oggi era palpabile, greve e contagioso. Perché in serata, a un anno di distanza dall’incidente in cui perdette la vita, è stata ricordata la ventitreenne Carla Interlandi, perita alcuni giorni dopo la maestra Maria Carmela Di Bennardo nel drammatico schianto di gennaio sulla SS. 117 bis Gela-Piazza Armerina.

Nel mese di febbraio dello scorso anno Acate pianse i fidanzati Diego Lauria e Larissa Venezia, i due infermieri che trovarono la morte sulla Rosolini-Noto, anche loro ricordati da don Cascone, zio dell’insegnante Di Bennardo.