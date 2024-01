Gara podistica, i migliori atleti del mondo alla 'Coppa Sant'Agata' del 2 febbraio

Il burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza e il keniano Simon Kibet Loitanyang, gli azzurr iVincenzo Agnello Alessandro Brancato, vincitore della Coppa Sant'Agata nel 2019, Zouhir Sahran e Giuseppe Scianna il maliano Soumaila Diakite (Universitas Palermo), Wilson Marquez (Siracus atletica) e Saverio Filippo Amasi (Atletica Savoca). in gara anche Francesco Mangano (Monti Rossi Nicolosi), Francesco Nucera (Universitas Palermo), il veterano Bibi Hamad (Team Atletica Palermo) e l'augustano Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) vincitore per due volte consecutive (2016, 2017) del"Sant'Agata".

Questi alcuni degli atleti che prenderanno parte il prossimo 2 febbraio a Catania, nell'ambito delle festività"agatine", al Trofeo S ant'Agata, gara podistica di un circuito cittadino di 9.800 metri sette per gli uomini e 5.600 per le donne Tra le donne gareggeranno Federica Sugamiele (Caivano Runners), Desirée Di Maria (Cus Catania) e Veronica Costanzo (Asd Atletica Lentini). "Siamo felici - commenta il presidente Santi Monasteri - di riproporre nuovamente questa manifestazione e di questo va ringraziato il Presidente del Comitato per la festa di Sant'Agata Carmelo Grasso, che sin dal suo insediamento ha voluto fortemente coinvolgerci per dare continuità al trofeo podistico che già quest'anno inizia a prendere una formadiversa". "Ancora una volta l'Atletica Sicilia - afferma il delegato del Coni Catania Enzo Falzone - dimostra la giusta maturità nell'organizzazione di eventi sportivi che insieme alla Maratona di Catania sono gli appuntamenti ormai tradizionali della nostra città".