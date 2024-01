Vittoria, mensa scolastica all'interno dell'asilo nido Collodi

Aggiudicata la gara per la progettazione e la realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell’asilo nido Collodi a Vittoria, sita in via Roma, angolo via Salvemini. Si tratta di una misura del Pnrr.

“Non potevamo iniziare l’anno in un modo migliore dichiara l’Assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto) - dopo il nostro insediamento, tra le varie problematiche riscontrate nel pianeta scuola, quella riguardante la carenza di strutture adibite a mensa. Ci siamo trovati, dunque, dopo anni e anni di abbandono, a dovere fare i conti con questa pesante carenza. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di cinquecentomila euro per la realizzazione di un edificio al cui interno troverà spazio tutta l’attrezzatura necessaria e all'avanguardia.

A tal proposito, bisogna precisare che il locale sarà dotato di una enorme vetrata per fini legati all’efficientamento energetico, consentendo un accumulo di calore che permetterà la produzione di acqua calda, oltre a un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabili, per circa il 60-65%, allo scopo di consentire la climatizzazione invernale ed estiva.