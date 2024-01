Modica, nuove attrezzature sportive collocate in 2 quartieri

“Da ieri, i cittadini modicani possono avere a loro disposizione attrezzature sportive e ludiche in luoghi dove c’è una forte aggregazione e dove vogliamo fare crescere sempre di più il senso di comunità e dello stare insieme". Lo annuncia l'assessore alle Politiche educative, Chiara Facello (nella foto). "Sono due tavoli da ping pong e quattro attrezzature per attività sportive che abbiamo collocato alla villetta di via Silla e in via Sulsenti, nel quartiere Sacro Cuore e nella zona Rocciola. L’accesso al loro utilizzo, è ovviamente e assolutamente gratuito. Si tratta di strutture adatte all’esterno e che serviranno a fare crescere i momenti di socializzazione nei quartieri”

Tino Antoci, assessore al Turismo: “Sono sei attrezzature - afferma Tino Antoci, assessore al Turismo - dedicate all’attività sportiva e ludica, che il comune di Modica ha ottenuto a costo zero, grazie ai fondi dell’assessorato regionale al Turismo e all’azione di sensibilizzazione portata avanti dall’onorevole Ignazio Abbate. Abbiamo collocato un tavolo da ping pong e quattro attrezzature nella villetta di via Silla e l’altro tavolo in via Sulsenti, luoghi dove c’è una forte presenza di ragazzi e dove adesso, si potrà fare attività in modo gratuito. Sono segnali di una politica di quest’amministrazione volta ad incentivare momenti di comunità all’interno dei nostri quartieri”.