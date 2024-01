Domani a Viagrande il congresso provinciale di Forza Italia a Catania

Domani, domenica 28 gennaio 2024, al via dalle ore 10 i Congressi di Forza Italia Catania, nell'auditorium di Villa Itria a VIagrande (CT). Aprirà l’assemblea e presiederà i lavori l’on. Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Il dibattito si estenderà per tutta la giornata e sarà aperto ai contributi di sindaci, amministratori, coordinatori locali e militanti e tesserati azzurri dei 58 Comuni etnei e dalle altre province siciliane. I Congressi rinnoveranno i coordinamenti per la provincia di Catania e per la Grande Città di Catania, composti rispettivamente da 17 e 10 componenti. Verranno eletti il nuovo coordinatore provinciale FI e il coordinatore per la Grande Città di Catania, assieme a diciotto delegati al Congresso nazionale di fine febbraio. Previsti alcuni momenti dedicati a Silvio Berlusconi e ai trent’anni di Forza Italia, celebrati ieri nella ricorrenza della "discesa in campo" del fondatore azzurro.

Interverranno tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, il commissario FI per Catania e provincia Marco Falcone, il deputato FI Ars Nicola D’Agostino, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, il deputato FI Alessandro Battilocchio, presidente Commissione Sicurezza e periferie Camera, il vicecapogruppo FI alla Camera e coordinatore regionale FI per la Calabria Francesco Cannizzaro, l'on. Tommaso Calderone, presidente della Commissione bicamerale insularità, Bernardette Grasso, deputata FI Ars e coordinatrice per la provincia di Messina.