Il 'caso di Erba', il Pg di Milano: la pressione mediatica incide

"Quando in un processo mediatico l'opinione pubblica si divide tra innocentisti e colpevolisti su qualche clamorosa vicenda di cronaca, ciò in genere non avviene sulla base di elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore (...) ma per impressioni di simpatia o antipatia o, peggio, per adesione ideologica ed il clima generale rischia di influenzare negativamente la qualità degli stessi provvedimenti giudiziari". Nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario della Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni c'è anche un accenno al braccio di ferro con il sostituto pg Tarfusser sul caso della strage di Erba.