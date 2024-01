Denunciato il titolare di un pub a Floridia: disturbo alla quiete pubblica

Agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, nell’ambito di mirati controlli amministrativi effettuati in esercizi pubblici di Siracusa e delle cittadine limitrofe, finalizzati al rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza poste a tutela degli avventori, hanno denunciato e sanzionato il titolare di un pub sito a Floridia per disturbo della quiete pubblica ed un altro gestore di un esercizio commerciale per irregolarità amministrative.

In particolare, il locale notturno del denunciato, frequentato da numerosi giovani della movida floridiana, emetteva musica ad un volume superiore a quello consentito, tale da disturbare il riposo e la quiete delle persone.

Inoltre, allo stesso è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per una carenza ed incompletezza dei documenti necessari per immissione sonora.

Il secondo locale controllato, in sinergia con personale dell’ASP di Siracusa, è stato sanzionato per un importo di 4.000 euro per violazioni del protocollo HACCP e per difformità amministrative relative ad alcune modifiche di ambienti di lavoro.