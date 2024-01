Gli brucia l'auto per contrasti: denunciato a Lentini

genti del Commissariato di Lentini hanno denunciato un uomo, di 51 anni, per aver dato alle fiamme un’autovettura parcheggiata nei pressi di via Indipendenza.

In specie, a seguito di una segnalazione per incendio di un mezzo, gli investigatori del Commissariato lentinese, espedite immediate indagini di polizia giudiziaria, riuscivano ad individuare l’autore del reato che aveva compiuto il gesto a causa di pregressi rancori nutriti nei confronti del proprietario dell’autovettura.