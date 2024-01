La Cgil di Siracusa stamattina è scesa in piazza per promuore una manifestazione di protesta contro l'autonomia differenziata. Il sindacato, con il testa il segretario Roberto Alosi, hanno dato vita ad un sit in pacifico sotto i locali della Prefettura in piazza Archimede. Si tratta di una protesta sacrosanta che rischia di spaccare i due parti l'Italia.