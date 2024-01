Giancarlo Cugnata eletto coordinatore di Forza Italia a Ragusa

Giancarlo Cugnata è stato eletto per acclamazione coordinatore provinciale di Forza Italia. Lo ha stabilito il congresso convocato a Ragusa che ha visto la presenza, tra gli altri, di Riccardo Gennuso, deputato regionale FI e componente della commissione Lavoro all'Ars, che ha presieduto i lavori, e Marco Falcone, assessore regionale all'Economia e commissario FI a Catania e provincia. Oltre a Cugnata sono stati eletti i tredici componenti del coordinamento, che resterà in carica per i prossimi tre anni, i cui ruoli saranno definiti nei prossimi giorni nel corso di una specifica riunione.

Eletti anche i quattro delegati al congresso nazionale. Tra gli ospiti il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Giorgio Assenza, entrambi espressione di FdI, il sindaco di Scicli, Mario Marino, il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, il presidente provinciale di Mpsi, Andrea La Rosa.