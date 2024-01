Scontro fra due moto sulla Palazzolo-Solarino: un morto e un ferito grave

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Palazzolo-Solarino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della stazione di Solarino che hanno in mano le indagini, a scontrarsi, per cause da accertare, sono state due moto che stavano percorrendo quel tratto di strada. Ad avere la peggio è stato un 35enne di Solarino, Salvatore Emmanuele, che non ha avuto scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita mentre l’altro uomo coinvolto nell’impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

E’ stata aperta una inchiesta per omicidio stradale da parte della Procura di Siracusa e si sta verificando se fosse in corso una gara tra i conducenti delle due moto. L’area in cui c’è stato l’impatto è stata transennata dai carabinieri mentre sono in corso altri controlli per comprendere se vi sono testimoni, in grado di svelare cosa è accaduto, o telecamere di sicurezza nella zona.