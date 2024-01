Pallamano, Scicli Social Club "ko" con Beach Team Messina

BEACH TEAM MESSINA - SCICLI SOCIAL CLUB 35-28 (pt 16-11).

BEACH TEAM MESSINA: Pecorelli, Gentile, Costarella 8, Russo 2, Caroè, Brigandi 5, Geraci 1, Busà, Bonina, Olguin 8, Perez Lopez 1, Gentile Patti, Triglia 1, Zagarella, D’Arrigo 9, Cirillo. Allenatore: Tommaso D’Arrigo.

SCICLI SOCIAL CLUB: G. Occhipinti, Marino 6, Ballaera 3, Carbone 7, Ficili, Drago 8, Causarano, Nakoue 4, A. Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Cannata e Botano

In riva allo Stretto è notte fonda per i giocatori dello Scicli Social Club. Una prova imbarazzante che non era messa in preventivo. E se c’è una cosa che il team di Giovanni Marino ha messo a nudo è senza dubbio il fatto che, alla decima giornata di campionato (penultima di andata) la squadra è sembrata essere senza capo né coda e anche priva di orgoglio. Molto involuta rispetto all’ultima gara disputata contro la capolista. In breve sintesi un brutto stop che deve far riflettere.

Sono partiti molto bene i padroni di casa portandosi subito sul 2-0, ai verdi di Marino non è rimasto altro che inseguire con molto affanno. Dopo dieci minuti la forbice è già netta con un parziale di 8-4 e con i ragazzi locali che hanno imperversato con Olguin, D’Arrigo e Costarella. Gli ospiti hanno fatto quello che hanno potuto con Carbone e Drago per non farsi travolgere ma alla fine della prima frazione il tabellone ha segnato 16-11.

Nella ripresa i verdi sono andati a segno per ben due volte con Ballaera e Drago accorciando il distacco a -3. Poi, la reazione di D’Arrigo e Olguin ha riportato la squadra dello Stretto intorno alla meta della frazione sul 25-18. Poi, il cartellino rosso sventolato a Carbone (per un fallo forse evitabile) ha complicato le cose per i ragazzi di Marino, in quanto avevano dovuto fare i conti con un infortunio muscolare occorso a Causarano, peraltro, rimasto in campo stoicamente. A dieci minuti dal termine della partita il distacco di +10 (30-20) per i padroni di casa ha permesso alla squadra di D’Arrigo di gestire con padronanza il risultato e mettere in cassaforte un’ importante vittoria che ha permesso di agganciare in seconda posizione la compagine del Girgenti.

E’ stato lapidario il coach Marino: “Onore ai vincitori intanto. Noi abbiamo disputato una partita molto brutta, senza gioco, senza nerbo e svampiti. Non faccio un dramma, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto con molta determinazione se vogliamo ottenere qualche buon risultato”.