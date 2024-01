Un capolavoro di Alma stende il Reggio Calabria: il Siracusa torna a vincere (foto Cilmi)

Azzurri un po' sbiaditi, forse anche per merito dell' LFA Reggio Calabria, riescono ad incamerare altri tre punti. Poco importa per gli uomini di Caccicola (oggi squalificato) se la vittoria è stata sofferta, forse immeritata. Ma anche in questa circostanza è stato un episodio a segnare la gara. E' l'83' e l'arbitro assegna un calcio piazzato dal limite al Siracusa. Sul pallone ci sono Sarao e Alma. E' quest'ultimo a calciare spedendo la sfera alla desytra del portiere ospite. Lo stadio esplode di gioia per un risultato insperato.

Nel primo parziale le due squadre si sono guardate a vista con i padroni di casa tentare di insidiare la porta di Velcea, sfruttando le ripartenze. E ' la Reggina e tenere il pallino del centrocampo, forte dell'onnipresente Barillà. Ma tutti gli amaranto ribattono colpo su colpo e qualche volta si fanno vivi dalle parti di Lamberti. Il copione non cambia nel secondo tempo e la partita sembra destinata a chiudersi col risultato ad occhiali. Sarao è solo in avanti e riceve pochi palloni per essere pericoloso. Poi a sette minuti dalla fine c'è l'invenzione di Alma che realizza il gol partita. Nei sei minuti di recupero il Reggio non ha la forza nelle gambe per potere rimettere la partita nei giusti binari. Ha speso tutto le proprie energie e non riesce mai a tirare nello specchio della porta difesa da Lemberti. Gli ospiti lasciano Siracusa tra gli applausi del pubblico, soltanto che i tre punti li conquistano gli azzurri.

(Nella foto di Cilmi il gol partita di Alma)

SERIE D - GIRONE I - 24^ GIORNATA - 28/01

Castrovillari - Vibonese 1-1

Gioiese - Locri 0-3

Licata - Sancataldese 2-0

Portici - Nuova Igea Virtus 1-3

Ragusa - Afragolese 2-1 (ieri)

S. Agata - Canicatti' 2-1

San Luca - Acireale 1-1

Siracusa - La Fenice Amaranto 1-0

Trapani - Akragas 4-1

CLASSIFICA: Trapani 59 punti; Siracusa 55; Vibonese 50; Fenice Amaranto, S. Agata, Afragolese 36; Licata 33; Ragusa 32; Acireale 28; Akragas 26; Canicattì 25; Sancataldese 24; Igea Virtus 23;

Locri 22; Portici 20; San Luca 18; Castrovillari 10; Gioiese 4.

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 25^ GIORNATA - 31/01

Acireale - Siracusa

Afragolese - Trapani

Akragas - Castrovillari

Canicatti' - Ragusa

La Fenice Amaranto - Portici

Lamezia Terme - San Luca

Locri - S. Agata

Nuova Igea Virtus - Licata

Sancataldese - Gioiese