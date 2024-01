Pirata della strada a Floridia con le ore contate: ha travolto una donna

Avrebbe le ore contate il 'pirata della strada' che ieri sera ha travolto e ferito una donna in viale Paolo VI. a Floridia. La donna si trovava insieme al marito nel bar pizzeria 'Da Michel' quando è sbucata sulla strada un'auto che l'ha colpito a forte velocità. OM., 44 anni, è caduta sull'asfalto e l'automobilista, anzichè fermarsi per prestarle soccorso, si è dileguata, continuando la sua corsa a fortissima velocità. A prestare i primi soccorsi alla malcapitata, è stato il marito ed alcuni clienti del locale, che hanno immediatamente attivato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanca che ha trasferito la signora al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa. Anche i carabinieri in viale Pietro Nenni per i primi rilievi. Secondo fonti investigative, sarebbero stati acquisiti i filmati di alcune telecamere piazzate da attività commerciali della zona, dove si vedrebbe il momento dell'impatto e la successiva fuga. L'investitore rischia l'accusa di tentato omicidio stradale e omissione di soccorso.