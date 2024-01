Cade in mare mentre scatta un selfie: tunisino disperso a Punta Braccetto

Un tunisino di 35 anni è caduto in mare da una scogliera di Punta Braccetto, poco prima del tramonto, e risulta disperso. Il 35enne avrebbe perso l'equilibrio mentre stava scattando un selfie. L'allarme è stato lanciato da alcuni amici che si trovavano nella zona per una gita. Le ricerche sono effettuate dalla Capitaneria di porto, dai Vigili del fuoco, dalla Polizia e un elicottero della Guardia costiera attrezzato per il volo notturno. Sul posto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.