Calcio, Frigintini "ko" (3 a 0) con il Villaggio Sant'Agata

Altro «tonfo» per il Frigintini sul terreno di gioco Zia Lisa di Catania con una sconfitta che brucia e che potrebbe compromettere le speranze di un reinserimento nella zona play off del campionato di Promozione.

I modicani incassano tre reti (due nel primo tempo e una nella ripresa) e non riescono a pungere, se si eccettua una traversa colpita da Sangiorgio (nella foto) al 30' della ripresa.

VILLAGGIO S. AGATA 3

FRIGINTINI 0

Villaggio S. Agata: Marletta, Greco, Torre, Accardi, Di Benedetto, Spadaro, Lizzio (31’ st. Lo Faro), Provenzano (44’ st. Rapisarda), Caniglia (12’ st. Palazzolo), Imbrogiano, Di Mauro.

Frigintini: Ruffino, Wally, Assenza, Buscema (14’ st. D. Calabrese), Pianese, Ravalli, Sangiorgio, Fusca, Barresi, Noukri (35’ st. Avola), Sella (25’ pt. Gambuzza). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Luigi Canicattì sez Aia di Agrigento; Assistenti: Giuseppe Torre e Antonino Bellante sez. Aia Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: pt. 2’ Lizzio, 26’ Caniglia; st.24’ Provenzano