Incendio distrugge il "Lido Sud" a Marina di Modica: fiamme di probabile origine dolosa

Fiamme nella notte a Marina di Modica: un incendio ha distrutto il Lido Sud, un angolo storico del litorale modicano. Non ci sono feriti, per fortuna, ma l'episodio lascia molti dubbi e aumenta le preoccupazioni in materia di criminalità. La struttura è andata completamente distrutta con danni ingenti. Spetterà agli inquirenti stabilire l'origine del rogo che sembrerebbe di natura dolosa. Lanciato l’allarme, sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche la polizia. In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incendio: al momento restano aperte tutte le piste.