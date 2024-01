Lecce, trovato un cadavere in un'auto in fiamme

Il cadavere di un uomo di &9 anni, nato a Cagliari, ma trasferitosi da tempo in Puglia, è stato trovato nell'abitacolo di un'auto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Stando a quanto si apprende, la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto attorno alle 3 per fronteggiare l'incendio di una Kia a sette posti. Terminate le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lecce. L'auto risulta intestata a un uomo residente a Modena.