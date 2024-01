Ragusa, Comibleo chiede impegni precisi per Ibla

“Che alle fasi di ascolto, possa seguire la calendarizzazione di un piano con degli impegni ben precisi”. Comibleo auspica che il “confronto dei giorni scorsi tenutosi nella sala Falcone Borsellino, benché riservato solo agli operatori del turismo (ci vorrebbe una fase d’ascolto anche per i residenti), possa sortire gli effetti sperati e, soprattutto, garantisca quella pianificazione che da più parti si rende utile allo scopo di assicurare la crescita che Ibla merita per la storia che ha e per il contributo che ha saputo dare nello sviluppo dell’intera città”. Il comitato spontaneo di residenti della città antica, poi, chiarisce di avere dettagliato, e più volte, in elenco, una serie di richieste che, soprattutto per quanto concerne la viabilità, si rendono vieppiù necessarie allo scopo di garantire le risposte attese “da chi qui ci abita e da coloro i quali hanno voluto investire sperando che la crescita di Ibla potesse essere continua. Purtroppo, e a malincuore, abbiamo dovuto prendere atto che non è così, ci sono parecchi aspetti che chiediamo di rivedere, nella gestione del quotidiano, ma intanto speriamo che tutti i suggerimenti che abbiamo fornito possano essere ascoltati”.