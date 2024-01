Vola da quarto piano, 60enne muore suicida a Catania

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania è intervenuta, stamani, per soccorrere un uomo di 60 anni caduto dal quarto piano, finendo sul terrazzino sottostante al primo piano di un edificio, in via Novara 43, a Catania. Sul posto anche personale del 118 ed agenti della Polizia di Stato. L'uomo, trasportato all'Ospedale Cannizzaro, è giunto morto al pronto soccorso.

Si sarebbe suicidato l'uomo precipitato dal quarto piano di un edificio a Catania. E' questa la pista privilegiata seguita dagli investigatori. Indagini sono in corso.