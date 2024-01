Truffa e assenteismo, sequestrati beni a dipendente Calabria Verde

Beni e disponibilità finanziarie per 93 mila euro sono stati sequestrati dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del capoluogo su richiesta della procura, ad un operaio forestale dell'azienda Calabria Verde.

L'uomo è indagato, assieme ad altri tre colleghi, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione di presenza in servizio.

Le investigazioni condotte dal nucleo di Polizia economico-finanziaria/gruppo tutela spesa pubblica della guardia di finanza di Catanzaro, eseguite nelle province di Catanzaro, Roma e Reggio Calabria, con la collaborazione del comando provinciale di Roma, hanno consentito di ipotizzare sistematiche condotte assenteistiche da parte del dipendente dell'ente strumentale della Regione Calabria preposto allo svolgimento di interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suolo, anche nel periodo in cui il soggetto si trovava in detenzione domiciliare con il permesso di uscire di casa proprio per recarsi al lavoro.