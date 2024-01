Prevenzione incendi, il Pd di Siracusa: "Maggioranza insensibile"

"In merito al tema degli incendi nella nostra città, problema che l’estate scorsa ha causato tantissimi danni e disagi a cose e persone e che è diventata una piaga in ogni stagione estiva, segnaliamo la scarsa attenzione e sensibilità della maggioranza a sostegno dell’amministrazione del sindaco Italia che, in IV commissione consiliare, ha bocciato l’atto di indirizzo presentato dal consigliere Angelo Greco, a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico. Un atto di indirizzo che andava nella direzione di proporre iniziative amministrative al fine di prevenire gli incendi e fornire più strumenti agli operatori che vi operano in condizioni di emergenza. L’atto di indirizzo, infatti, tra le altre cose, proponeva di anticipare la scerbatura delle strade e dei terreni pubblici al mese di Marzo e periodicamente ripetuta, ad attivare, presso gli enti competenti, la predisposizione di vie tagliafuoco in tutte le aree di valenza ambientale paesaggistica e archeologica, a tenere costantemente aggiornato il Catasto dei terreni incendiati, a redigere una mappa delle zone maggiormente a rischio per sottoporle a vigilanza preventiva mirata, ad implementare il numero di idranti a disposizione dei vigili del fuoco e che questi ultimi abbiano sempre adeguate indicazioni per accedere con tempestività ai luoghi che siano percorsi dal fuoco e al potenziamento dell’Ufficio di Protezione Civile comunale, oltre alle verifiche preventive su terreni di proprietà privata. Con nostro profondo rammarico, dopo un consiglio comunale che aveva affrontato preliminarmente il problema e svariate riunioni di commissione, prendiamo atto della superficialità della maggioranza che, anche in questa occasione, si dimostra più interessata a far emergere di avere i numeri e contrastare le proposte dell’opposizione, piuttosto che risolvere i problemi che attanagliano Siracusa. Vogliamo invece ringraziare il Comitato Antincendio Siracusa per aver lavorato con noi alla proposta e ai consiglieri Cavallaro, Marino e Barbone per aver accolto, seppur da posizioni politiche differenti, la nostra proposta. Dal canto nostro, stigmatizziamo questi atteggiamenti per nulla costruttivi della maggioranza che non aiutano la nostra città nella risoluzione dei problemi. Il gruppo consiliare del PD lavorando nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini e non prestandosi a questo tipo di teatrini atti solo a perdere tempo, annuncia la presentazione di questo atto di indirizzo in Consiglio Comunale". Il documento è firmato dai consiglieri, Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla