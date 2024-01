Palermo, sequestrati 2 chili di droga all'Albergheria

I carabinieri di Palermo hanno denunciato in stato di libertà un 22enne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, nonché una bilancia di precisione e svariato materiale per il confezionamento della droga. I controlli del Nucleo Radiomobile sono poi continuati nel quartiere Albergheria, dove in un’area recintata, i militari hanno trovato quasi un chilo di Marijuana; è al vaglio la posizione di un 30enne. In un'altra operazione, il cane antidroga del Nucleo di Palermo ha individuato oltre un chilo cocaina, crack, hashish e marijuana parzialmente già suddiviso in dosi. Il Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi ha arrestato invece due giovani di 18 e 24 anni che sono stati colti in flagranza di spaccio in piazza conte Federico, nel cuore di Ballarò, più di due etti l’hashish trovato in loro possesso e circa 300 euro ritenuti frutto di spaccio.