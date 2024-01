Caro biglietti aerei, Schifani: "E' frutto di speculazioni"

"Ci siamo fatti carico del caro voli ponendo davanti all'Antitrust le nostre denunzie e inserendo un terzo vettore per collegare Sicilia e Italia. Ora stiamo realizzando sconti fino al 50% per i movimenti da e verso il nord: per ora riguardano solo le tratte da Palermo e Catania a Roma e Milano, ma siamo pronti a estenderli ad altre città". Lo sottolinea il il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a Giù la maschera su Rai Radio 1. "La nostra politica è tutelare il territorio contro il caro voli - aggiunge Schifani -. Continueremo a farci sentire, ma opereremo sempre in sinergia con le regole vigenti. Sulla risalita dei prezzi a Pasqua è evidente che ci sia una speculazione: fino a qualche mese fa solo Ita e Ryanair coinvolgevano le tratte in Sicilia, Aeroitalia ha consentito all'utenza siciliana di viaggiare meglio e a Ryanair di abbassare i prezzi. Più concorrenza c'è e più alta è la qualità del prodotto".