Belpasso, cannabis in vasi: sequestrate 173 piante

Aveva allestito una piantagione di canapa indiana dentro un rudere nelle campagne di Belpasso, in contrada Segreta, ma è stato arrestato dai Carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e della locale stazione.

L'uomo, un 43enne, disoccupato e residente a Gravina di Catania, si era dato al business illegale della coltivazione di sostanze stupefacenti e per farlo aveva scelto un fondo agricolo lontano dal centro cittadino, pensando, così, di essere lontano da occhi indiscreti.E' stato arrestato mentre stava 'curando' le sue 173 piante in vaso, protette da telecamere di videosorveglianza, suddivise in quattro serre. A ogni vasetto erano applicate delle etichette con il nome della qualità coltivata: le piante più numerose erano quelle denominate Fulgas e Pulp Fiction, ma c'erano anche Hulk barry, Lemon tree, Mandarine e altre. In una scatola di cartone, poi, militari dell'Arma hanno scoperto quasi 500 grammi di marijuana già essiccata. Tutte le attrezzature presenti erano alimentate da un allaccio abusivo alla rete elettrica. La serra è stata sequestrata mentre per il 43enne è stato arrestato e condotto in carcere con le accuse di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.