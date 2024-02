Incidente sulla tangenziale di Catania, scontro tra 4 auto e un Tir

Paura questa mattina intorno alle 5,30 sulla Tangenziale di Catania, all'altezza dello svincolo Bicocca e sulla carreggiata in direzione sud per un incidente. Qui a scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sono state 4 auto e un tir. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Catania, per la ricostruzione della dinamica e l'esecuzione dei rilievi, e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure alle persone coinvolte. Attualmente il bilancio parla di un ferito, del quale però non si conoscono le attuali condizioni. Il traffico va ancora a rilento con code lunghe circa 20 chilometri, dallo svincolo di San Giovanni Galermo fino a oltre quello di Bicocca.